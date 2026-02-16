جريحان برصاص طائش في سهل الكرك

أُدخل الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة كل من هبة احمد حمادة مواليد عام 2008 (سورية الجنسية) وشقيقها عمر 6 سنوات بعد إصابتهما برصاص طائش داخل خيمة في سهل الكرك.