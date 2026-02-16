هزة بقوة 2.6 في منطقة سحمر فجرًا

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء على حسابه على منصة "إكس" بأنه "سجّل عند الساعة 01:53 بالتوقيت المحلي من فجر يوم الاثنين الواقع فيه 16 شباط 2026 هزة أرضية بقوة 2.6 على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة سحمر".