"كهرباء لبنان" تستمر بنزع التعديات عن الشبكة في المناطق والحصيلة ٢٣٣ محضرا بين ١٠ الحالي و١٢ منه

أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" أنها نفّذت بمؤازرة القوى القوى الأمنية وإشراف القضاء المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 10 شباط الحالي ولغاية 12 منه، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:



- دائرة بيروت: 25 محضراً



- دائرة الشياح: 29 محضراً



- دائرة صيدا: 33 محضراً

-

دائرة وادي الزينة (إقليم الخروب): 86 محضراً



- دائرة شتوره: 8 محاضر



- دائرة رياق: 6 محاضر



- دائرة جب جنين: 8 محاضر



- دائرة بعبدات : محضر واحد



- دائرة برقايل (الشمال): 24 محضراً



- دائرة زغرتا : 13 محضرا



المجموع: 233 محضراً.



وبذلك يكون قد تم خلال الأسبوع الماضي تحرير ما مجموعه 233 محضراً، تأكيداً لالتزام مؤسسة كهرباء لبنان حماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العام الكهربائي.