الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مخفر رشميا يوقف أربعة أشخاص بجرم تأليف عصابة سرقة كابلات كهربائيّة ودخول البلاد خلسة
أمن وقضاء
2026-02-16 | 11:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مخفر رشميا يوقف أربعة أشخاص بجرم تأليف عصابة سرقة كابلات كهربائيّة ودخول البلاد خلسة
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها وتوقيف مرتكبيها، وبعد ورود عدّة شكاوى إلى مخفر رشميا التّابع لفصيلة عاليه في وحدة الدّرك الإقليمي، حول حصول عمليّات سرقة كابلات كهربائيّة نحاسيّة ضمن البلدة، على الفور، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، داهمت قوّة من الفصيلة المذكورة منازل عدد من الأشخاص من التابعيّة السّوريّة، وأوقفت كلًّا من:
ج. ض. (مواليد عام 1995)
أ. ع. (مواليد عام 1996)
م. ع. (مواليد عام 1999)
ح. إ. (مواليد عام 2008)
وبالتّحقيق معهم، تبيّن أن الأوّل والثّاني أقدما على تنفيذ عدّة عمليّات سرقة كابلات كهربائيّة نحاسيّة وبيعها، وقد اعترفا بما نُسب إليهما.
وجرى توقيف الأشخاص الأربعة بجرم دخول البلاد خلسة، والأوّل والثّاني بجرم سرقة كابلات نحاسيّة أيضًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأُودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
رشميا
أربعة
أشخاص
تأليف
عصابة
كابلات
كهربائيّة
ودخول
البلاد
التالي
الجيش: عملية دهم وضبط كمية كبيرة من المخدرات ومبلغ مالي مزوّر
"كهرباء لبنان" تستمر بنزع التعديات عن الشبكة في المناطق والحصيلة ٢٣٣ محضرا بين ١٠ الحالي و١٢ منه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-11
شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة من داخل منازل متضرّرة في بلدة بليدا الحدوديّة وسرقة كابلات كهربائيّة
أمن وقضاء
2025-12-11
شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة من داخل منازل متضرّرة في بلدة بليدا الحدوديّة وسرقة كابلات كهربائيّة
0
أمن وقضاء
2025-11-28
بالجرم المشهود... توقيف شخصَين يقومان بسرقة كابلات كهربائيّة
أمن وقضاء
2025-11-28
بالجرم المشهود... توقيف شخصَين يقومان بسرقة كابلات كهربائيّة
0
أمن وقضاء
2025-12-09
مفرزة استقصاء البقاع توقف 34 شخصا دخلوا البلاد خلسة وتضبط عشرات الدراجات غير القانونية
أمن وقضاء
2025-12-09
مفرزة استقصاء البقاع توقف 34 شخصا دخلوا البلاد خلسة وتضبط عشرات الدراجات غير القانونية
0
أمن وقضاء
2025-12-16
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها
أمن وقضاء
2025-12-16
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:44
الجيش: عملية دهم وضبط كمية كبيرة من المخدرات ومبلغ مالي مزوّر
أمن وقضاء
12:44
الجيش: عملية دهم وضبط كمية كبيرة من المخدرات ومبلغ مالي مزوّر
0
أمن وقضاء
04:44
"كهرباء لبنان" تستمر بنزع التعديات عن الشبكة في المناطق والحصيلة ٢٣٣ محضرا بين ١٠ الحالي و١٢ منه
أمن وقضاء
04:44
"كهرباء لبنان" تستمر بنزع التعديات عن الشبكة في المناطق والحصيلة ٢٣٣ محضرا بين ١٠ الحالي و١٢ منه
0
أمن وقضاء
04:43
في كفررمان... خلل في مكابح حافلة مدرسية ولا إصابات
أمن وقضاء
04:43
في كفررمان... خلل في مكابح حافلة مدرسية ولا إصابات
0
أمن وقضاء
04:27
في... خلل في مكابح حافلة مدرسية ولا إصابات
أمن وقضاء
04:27
في... خلل في مكابح حافلة مدرسية ولا إصابات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:32
قاسم: لا نريد الحرب ولا نسعى اليها ولكننا لن نستسلم وجاهزون للدفاع
آخر الأخبار
09:32
قاسم: لا نريد الحرب ولا نسعى اليها ولكننا لن نستسلم وجاهزون للدفاع
0
آخر الأخبار
15:22
روني شطح لـ"عشرين 30": لا أعتقد أن الكلام يشكّل حلًا ومحاولات الرئيس جوزاف عون للحوار لم تكن مصممة للنجاح بل كانت مضيعة للوقت
آخر الأخبار
15:22
روني شطح لـ"عشرين 30": لا أعتقد أن الكلام يشكّل حلًا ومحاولات الرئيس جوزاف عون للحوار لم تكن مصممة للنجاح بل كانت مضيعة للوقت
0
آخر الأخبار
15:23
روني شطح لـ"عشرين 30": مرسوم الحكومة موجود لكن لا أرى أي تقدم لبناني نحو جعل هذا الموضوع الهدف الرئيسي للحكومة
آخر الأخبار
15:23
روني شطح لـ"عشرين 30": مرسوم الحكومة موجود لكن لا أرى أي تقدم لبناني نحو جعل هذا الموضوع الهدف الرئيسي للحكومة
0
آخر الأخبار
15:24
روني شطح لـ"عشرين 30": مع أن حزب الله هُزم في الحرب لكن هدف إسرائيل ليس نزع سلاح الحزب إنما تدمير فرصه في محاربتها وليس في محاربة اللبنانيين
آخر الأخبار
15:24
روني شطح لـ"عشرين 30": مع أن حزب الله هُزم في الحرب لكن هدف إسرائيل ليس نزع سلاح الحزب إنما تدمير فرصه في محاربتها وليس في محاربة اللبنانيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مصير الإنتخابات النيابية بين مجلس النواب والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مصير الإنتخابات النيابية بين مجلس النواب والحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
التقرير الشهري المتعلق بتطبيق خطة الجيش لحصر السلاح ورواتب القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء...
تقارير نشرة الاخبار
13:14
التقرير الشهري المتعلق بتطبيق خطة الجيش لحصر السلاح ورواتب القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 16-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 16-2-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
2
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
3
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
4
تقارير نشرة الاخبار
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
تقارير نشرة الاخبار
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
5
أخبار لبنان
07:17
معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع
أخبار لبنان
07:17
معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع
6
صحف اليوم
00:25
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
صحف اليوم
00:25
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
7
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
8
اسرار
23:40
أسرار الصحف 16-2-2026
اسرار
23:40
أسرار الصحف 16-2-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More