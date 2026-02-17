قوى الأمن عممت صورة قاصر غادر منزل ذويه في ساحة النور في طرابلس ولم يعد

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:

-أحمد فادي الحسين (مواليد عام 2009، لبناني) الذي غادر بتاريخ 14-02-2026، منزل ذويه الكائن في محلة ساحة النور/ طرابلس، الى جهة مجهولة ولم يَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة التل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.