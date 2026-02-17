الأخبار
سلسلة توقيفات طالت مطلوبين للقضاء نفّذتها مفرزة استقصاء البقاع في عددٍ من البلدات البقاعية

أمن وقضاء
2026-02-17 | 08:24
سلسلة توقيفات طالت مطلوبين للقضاء نفّذتها مفرزة استقصاء البقاع في عددٍ من البلدات البقاعية
سلسلة توقيفات طالت مطلوبين للقضاء نفّذتها مفرزة استقصاء البقاع في عددٍ من البلدات البقاعية

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية، وبنتيجة التّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت من توقيف أربعة أشخاص، في عددٍ من القرى البقاعية، وفقًا لما يلي:

أوّلًا: بتاريخ 12-2-2026، وفي بلدة العين، تمّ توقيف المدعو:

-ح. ص. (مواليد 1988، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بموجب ملاحقات قضائيّة بجرائم سرقة واحتيال.

كما تمّ ضبط كمّية من مادّة حشيشة الكيف بحوزته.

ثانيًا: بتاريخ 13-2-2026 وفي بلدة الجديدة – بعلبك، أوقفت عناصر المفرزة، المطلوب للقضاء:

-ح. س. (مواليد 1978، لبناني)

بحقّه مذكّرة توقيف وخلاصة حكم بجرم سرقة.

ثالثّا: بتاريخ ١٦-٢-٢٠٢٦، وبعملية أمنيّة نوعيّة نفّذتها دوريّات من المفرزة المذكورة في بلدة يونين – بعلبك، وتمكّنت من توقيف أحد المطلوبين، ويدعى:

-م. ق. (مواليد عام ١٩٦٦، لبناني)

بحقّه مذكرة توقيف بجرم التّدخل بارتكاب القتل عمدًا وأسلحة.

وضبطت بحوزته مسدّس حربي.

رابعًا: تمكّنت إحدى دوريات المفرزة، بتاريخ ١٦-٢-٢٠٢٦ من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، بعمليّة أمنيّة نوعية نفّذتها في بلدة كفرزبد – زحلة، ويُدعى:

-ش. ش. (مواليد عام ١٩٧١، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف، الأولى بجرم تأليف عصابة وسرقة وسلب بقوّة السّلاح والثانية بجرم سرقة. وقد ضبطت عناصر الدوريّة مسدّسًا حربيًّا بحوزته.

وقد أُودِع الموقوفون مع المضبوطات القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

توقيفات

مطلوبين

للقضاء

نفّذتها

مفرزة

استقصاء

البقاع

البلدات

البقاعية

