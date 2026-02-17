الأخبار
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا

أمن وقضاء
2026-02-17 | 14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن بعض وسائل الإعلام تداوَل خبرًا عن تعرُّض الجيش لعدد من الصحافيين ومنعهم من تنفيذ مهامهم أثناء تغطية احتجاجات شعبية في مدينة بيروت.

أوضحت قيادة الجيش أنّ الوحدات العملانية تقوم بواجبها للحفاظ على الأمن خلال الاحتجاجات بما يضمن حرية التعبير، وأنّ الحادثة ناتجة عن تدافُع بين المتظاهرين وعناصر الجيش. 

وأكدت القيادة احترامها لكل وسائل الإعلام والصحافيين والمراسلين، وتقديرها لدورهم.

كذلك، أهابت بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عمل الجيش، والتقيد بتوجيهات عناصره من أجل تسهيل مهمتهم، مشددة على ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاجات في ظل ما يشهده لبنان من ظروف استثنائية.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

الصحافيين

بيروت

احتجاجات

