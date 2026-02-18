هزة أرضية بقوة 2.5 في منطقة قرنايل ليلا

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء على حسابه على "إكس" بأنه سجّل الساعة 21:50 بالتوقيت المحلي من مساء يوم الثلاثاء الواقع فيه 17 شباط 2026 هزة أرضية بقوة 2.5 على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة قرنايل.