حادث داخل معمل في الفنار يؤدي إلى انهيار أجزاء منه

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه حوالي الساعة الرابعة والثلث فجر اليوم، وقع حادث داخل معملٍ لصناعة علب العصير في منطقة الفنار، حيث أدى انفجار في إحدى الآلات الصناعية إلى إنهيار أجزاء من الطابقين الأرضي والأول.وأوضحت المديرية أنه، على الأثر، نفّذت فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض.وذكرت أنه تم إنقاذ عاملين من تحت الأنقاض، جرى إسعافهما ونقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج اللازم. كما أنه تم انتشال جثة عامل من التابعية الهندية من تحت الركام.وأكدت المديرية أن فرق الدفاع المدني تواصل تأمين السلامة العامة في موقع الحادثة.