الجيش: دهم منازل وتوقيف مطلوبين وضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك
أمن وقضاء
2026-02-18 | 11:13
الجيش: دهم منازل وتوقيف مطلوبين وضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك
أوقفت وحدة من الجيش في منطقة بعلبك المواطنَين (ا.ا.) و(ي.ا.) المطلوبَين لإطلاقهما النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من المخدرات.
كما دهمت دورية من مديرية المخابرات، بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا – بعلبك، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والمواد الأولية التي تستخدم في صناعتها، ومادة الأمفيتامين (speed)، إضافة إلى ذخائر حربية.
وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المتخص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في الاتجار بالمخدرات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
منازل
وتوقيف
مطلوبين
كبيرة
المخدرات
بعلبك
غرفة بيروت وجبل لبنان تقدم ثلاث سيارات للمجلس الأعلى للجمارك لمساندة جهود إدارة الجمارك في مكافحة التهريب
مقالات ذات صلة
أمن وقضاء
2026-02-16
0
أمن وقضاء
2026-01-30
0
أمن وقضاء
2026-02-01
0
أمن وقضاء
2026-02-02
أمن وقضاء
08:51
غرفة بيروت وجبل لبنان تقدم ثلاث سيارات للمجلس الأعلى للجمارك لمساندة جهود إدارة الجمارك في مكافحة التهريب
0
أمن وقضاء
05:07
تعميم صورة مطلوبة بجرم سرقة وفرار... هل من يعرف شيئًا عنها؟
0
أمن وقضاء
03:59
الأمن العام: تعديل رسوم المعاملات بموجب موازنة 2026
0
أمن وقضاء
02:44
الجيش: تفجير ذخائر في بليدا
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
2026-02-17
السعودية والإمارات وقطر: الأربعاء أول أيام رمضان
0
أخبار دولية
07:00
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة
0
صحف اليوم
2025-12-17
رئيس الوزراء المصري يحمل خطاباً عالي السقف ضد حزب الله (الأنباء الالكترونية)
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-12
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"الحرب الايرانية الاميركية قريبة"..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
Lebanon Works Awards تُكرِّم قصص القطاع الخاص الناجحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
استراتيجية لبنان الدفاعية تحتاج الى ملايين الدولارات
0
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
0
أخبار لبنان
13:10
لماذا لم يُستعمل فائض الموازنة لتغطية الزيادة على الرواتب؟
0
أخبار لبنان
13:03
الـLBCI تُواكب الشهر الكريم من الفوروم دو بيروت
0
أخبار لبنان
13:00
رمضان في طرابلس…بعيداً عن البيت
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-02-2026
الأكثر قراءة
1
تقارير نشرة الاخبار
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
2
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
3
منوعات
07:09
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
4
خبر عاجل
10:29
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
5
فنّ
07:40
وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"
6
اسرار
23:41
أسرار الصحف 18-02-2025
7
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
8
أمن وقضاء
03:59
الأمن العام: تعديل رسوم المعاملات بموجب موازنة 2026
