الجيش: دهم منازل وتوقيف مطلوبين وضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة بعلبك المواطنَين (ا.ا.) و(ي.ا.) المطلوبَين لإطلاقهما النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من المخدرات.



كما دهمت دورية من مديرية المخابرات، بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا – بعلبك، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والمواد الأولية التي تستخدم في صناعتها، ومادة الأمفيتامين (speed)، إضافة إلى ذخائر حربية.



وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المتخص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في الاتجار بالمخدرات.