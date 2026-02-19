الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مفرزة استقصاء الجنوب تضع حدًّا لنشاط مروّج خطيرٍ للعملة المُزيّفة

أمن وقضاء
2026-02-19 | 11:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مفرزة استقصاء الجنوب تضع حدًّا لنشاط مروّج خطيرٍ للعملة المُزيّفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مفرزة استقصاء الجنوب تضع حدًّا لنشاط مروّج خطيرٍ للعملة المُزيّفة

بتواريخ مختلفة، وردت إلى القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي عدة شكاوى من أشخاص أفادوا بتعرضهم لمحاولات ترويج عملة مزيّفة، ما أثار القلق لدى أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في منطقة بنت جبيل والجوار.

على الفور، باشرت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها الاستقصائية والتحريات اللازمة لتحديد هوية المتورط والعمل على توقيفه.

ببعد الرصد والمتابعة، تم الكشف عن هويته، وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات توقيف.

بتاريخ 13-2-2026، وبعد تنفيذ كمين محكم في مدينة بنت جبيل، تمكنت دورية من المفرزة من توقيف المدعو أ. س. (مواليد 1977، لبناني)، على متن سيارة نوع كيا فضية تحمل لوحة مزورة، وبحوزته أوراق ثبوتية ومستندات وعملة نقدية جميعها مزورة.

وبالتحقيق معه من قبل فصيلة بنت جبيل، اعترف بما نسب إليه، بالإضافة إلى قيامه بأفعال مماثلة في عدة مناطق لبنانية أخرى.

وأودع مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

استقصاء

الجنوب

حدًّا

لنشاط

مروّج

خطيرٍ

للعملة

المُزيّفة

LBCI التالي
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات
قوى الأمن: توقيف سارق شقّتَيْن في عرمون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-12-17

توقيف مروج عملة مزيفة وآخر بجرم قطع أشجار معمرة من قبل مفرزة استقصاء الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-15

مروج مخدرات ينشط في صيدا وجوارها في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-09

مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف سارقا وتُحبط نشاط مشتبه بهما بعمليات سرقة في المعاملتين

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-20

مفرزة استقصاء بيروت توقف مروّجًا وتضبط بحوزته كمية من المخدّرات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:55

الجيش: عمليات دهم وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
03:12

قوى الأمن: توقيف سارق شقّتَيْن في عرمون

LBCI
أمن وقضاء
03:03

أمن الدولة يكشف تهرّباً ضريبيا بنصف مليون دولار في مرفأ طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
02:29

حادث داخل معمل في الفنار يؤدي إلى انهيار أجزاء منه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:57

وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد

LBCI
أخبار لبنان
07:24

اجتماع طارىء لاتحادات النقل البري أعلن التظاهر الخميس.. طليس: لن نزيد التعرفة وأجري الاتصالات للمعالجة

LBCI
اخبار البرامج
2026-02-18

"الـLBCI متل بيتي"... راغدة شلهوب: مسيرة إعلامية ناجحة وبرامج طبعت في الأذهان (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
10:10

حنين أبو شقرا للـLBCI: "مساري مختلف... وأسلوبي هو سرّ تميزي عن سائر الفنانين" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
07:00

رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:32

افرام يضع الحكومة أمام ستة أسئلة دستوريّة حول الاستحقاق الانتخابيّ

LBCI
أخبار لبنان
06:19

الوزير الحجار أطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028 لتعزيز الأمن والديموقراطية والإدارة المحلية

LBCI
آخر الأخبار
06:07

وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
05:48

وصول الرئيس وليد جنبلاط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
04:24

النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:43

بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا

LBCI
حال الطقس
01:06

عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
07:04

علي النهري تعود الوزير الراحل محسن دلول

LBCI
خبر عاجل
10:08

ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران

LBCI
خبر عاجل
10:13

ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 19-02-2026

LBCI
أخبار لبنان
13:14

بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس

LBCI
منوعات
07:19

في عيد ميلاده الـ66… اعتقال الأمير أندرو ومداهمة منزله في تطور صادم بقضية إبستين: إليكم التفاصيل (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More