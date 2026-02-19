مفرزة استقصاء الجنوب تضع حدًّا لنشاط مروّج خطيرٍ للعملة المُزيّفة

بتواريخ مختلفة، وردت إلى القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي عدة شكاوى من أشخاص أفادوا بتعرضهم لمحاولات ترويج عملة مزيّفة، ما أثار القلق لدى أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في منطقة بنت جبيل والجوار.



على الفور، باشرت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها الاستقصائية والتحريات اللازمة لتحديد هوية المتورط والعمل على توقيفه.



ببعد الرصد والمتابعة، تم الكشف عن هويته، وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات توقيف.



بتاريخ 13-2-2026، وبعد تنفيذ كمين محكم في مدينة بنت جبيل، تمكنت دورية من المفرزة من توقيف المدعو أ. س. (مواليد 1977، لبناني)، على متن سيارة نوع كيا فضية تحمل لوحة مزورة، وبحوزته أوراق ثبوتية ومستندات وعملة نقدية جميعها مزورة.



وبالتحقيق معه من قبل فصيلة بنت جبيل، اعترف بما نسب إليه، بالإضافة إلى قيامه بأفعال مماثلة في عدة مناطق لبنانية أخرى.



وأودع مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص.

