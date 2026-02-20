العثور على حقيبة تحتوي على حاسوبَين وخلَوي في محلّة كليمنصو... على مالكها التّوجّه لاستلامها

أعلنت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه قُرابة السّاعة 16:00 من تاريخ 19-2-2026، أقدم شخصٌ مجهول الهويّة على ترك حقيبة سوداء تحتوي على حاسوبَين محمولَين "Laptop" وهاتف خلوي، وذلك على رصيفٍ أمام موقف عام لركن السّيّارات في محلّة كليمنصو.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديريّة العامّة من مالك الحقيبة التّوجّه لاستلامها من مركز فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، الكائن في ثكنة بربر الخازن - فردان، أو الاتّصال على الرّقم: 789086-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات اللّازمة.