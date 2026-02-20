الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العثور على حقيبة تحتوي على حاسوبَين وخلَوي في محلّة كليمنصو... على مالكها التّوجّه لاستلامها
أمن وقضاء
2026-02-20 | 04:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العثور على حقيبة تحتوي على حاسوبَين وخلَوي في محلّة كليمنصو... على مالكها التّوجّه لاستلامها
أعلنت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه قُرابة السّاعة 16:00 من تاريخ 19-2-2026، أقدم شخصٌ مجهول الهويّة على ترك حقيبة سوداء تحتوي على حاسوبَين محمولَين "Laptop" وهاتف خلوي، وذلك على رصيفٍ أمام موقف عام لركن السّيّارات في محلّة كليمنصو.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديريّة العامّة من مالك الحقيبة التّوجّه لاستلامها من مركز فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، الكائن في ثكنة بربر الخازن - فردان، أو الاتّصال على الرّقم: 789086-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات اللّازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
حقيبة
تحتوي
حاسوبَين
وخلَوي
محلّة
كليمنصو...
مالكها
التّوجّه
لاستلامها
التالي
الجيش يواصل عملياته لمكافحة الاتجار بالمخدرات ويوقف 7 مواطنين
قوى الأمن: توقيف موظف أمن سرق مسدّسًا من سيّارة مركونة في موقف في جلّ الدّيب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-19
رئيس التّيار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل لـ"جدل": البترون هي مثال لمكان "خَلوّنا في... وليك شو عملنا لمّا خلّونا"
آخر الأخبار
2025-12-19
رئيس التّيار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل لـ"جدل": البترون هي مثال لمكان "خَلوّنا في... وليك شو عملنا لمّا خلّونا"
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-11
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-11
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
0
أخبار لبنان
2026-01-28
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
2026-01-28
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
0
أخبار لبنان
2025-12-27
بطلب من الميكانيزم تفتيش منزل في بيت ياحون..والجيش يؤكد خلوّه من أي سلاح
أخبار لبنان
2025-12-27
بطلب من الميكانيزم تفتيش منزل في بيت ياحون..والجيش يؤكد خلوّه من أي سلاح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:03
الجيش يواصل عملياته لمكافحة الاتجار بالمخدرات ويوقف 7 مواطنين
أمن وقضاء
06:03
الجيش يواصل عملياته لمكافحة الاتجار بالمخدرات ويوقف 7 مواطنين
0
أمن وقضاء
03:20
قوى الأمن: توقيف موظف أمن سرق مسدّسًا من سيّارة مركونة في موقف في جلّ الدّيب
أمن وقضاء
03:20
قوى الأمن: توقيف موظف أمن سرق مسدّسًا من سيّارة مركونة في موقف في جلّ الدّيب
0
أمن وقضاء
16:33
استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل
أمن وقضاء
16:33
استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل
0
أمن وقضاء
12:55
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات
أمن وقضاء
12:55
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:34
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تستعد لسيناريوهات مختلفة منها أن تبادر إيران إلى شن هجوم عليها
آخر الأخبار
01:34
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تستعد لسيناريوهات مختلفة منها أن تبادر إيران إلى شن هجوم عليها
0
صحة وتغذية
2026-02-19
"استخدام عبارات مثل "في أيامنا" والجلوس لارتداء الجوارب"... إليك 25 علامة صادمة تكشف أنك تتقدم في العمر
صحة وتغذية
2026-02-19
"استخدام عبارات مثل "في أيامنا" والجلوس لارتداء الجوارب"... إليك 25 علامة صادمة تكشف أنك تتقدم في العمر
0
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اجتماع القاهرة التحضيري لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي على نار حامية
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اجتماع القاهرة التحضيري لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي على نار حامية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:52
ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين
أخبار دولية
06:52
ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر
تقارير نشرة الاخبار
06:45
الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر
0
أخبار لبنان
03:22
سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
أخبار لبنان
03:22
سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
3
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
4
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
5
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
6
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
7
منوعات
15:16
الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)
منوعات
15:16
الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)
8
آخر الأخبار
11:48
الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة
آخر الأخبار
11:48
الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More