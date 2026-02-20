الأخبار
قوى الأمن: توقيف موظف أمن سرق مسدّسًا من سيّارة مركونة في موقف في جلّ الدّيب

أمن وقضاء
2026-02-20 | 03:20
قوى الأمن: توقيف موظف أمن سرق مسدّسًا من سيّارة مركونة في موقف في جلّ الدّيب
قوى الأمن: توقيف موظف أمن سرق مسدّسًا من سيّارة مركونة في موقف في جلّ الدّيب

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، ولا سيّما السّرقة من داخل السّيّارات المركونة على جانب الطّرقات، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول على متن درّاجة آلية، بتاريخ 2-2-2026، بسرقة مسدّس حربي من داخل سيّارة مركونة في موقف عام في محلّة جلّ الدّيب.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، وخلال فترة زمنيّة وجيزة، تمكّنت من تحديد هويته، وهو موظف بإحدى شركات الأمن، ويُدعى: م. ش. (مواليد عام 2001، لبناني).

ومن خلال عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، وبأقل من مدّة ساعة من الوقت، تمكّنت دوريّة من الشّعبة من توقيفه في محلّة جلّ الدّيب.

وبتفتيشه، تم ضبط المسدّس المسروق مع ممشط و14 طلقة، ومسدّس تركي بداخله ممشط فارغ، وهاتف خلوي.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عمليّة سرقة المسدّس من داخل السّيّارة.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الأمن:

توقيف

مسدّسًا

سيّارة

مركونة

الدّيب

العثور على حقيبة تحتوي على حاسوبَين وخلَوي في محلّة كليمنصو... على مالكها التّوجّه لاستلامها
استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل
LBCI السابق

