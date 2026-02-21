توقيف سيدة متهمة بسرقة مجوهرات في مناطق عدة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



بناءً على شكوى مقدّمة من مواطن ضدّ مجهولة قامت بسرقة مجوهرات من داخل محلّه لبيع المجوهرات بطريقة احتيالية.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها مفرزة الجديدة القضائية، تمّ توقيف المشتبه بها وتدعى:



ح. أ. غ. (مواليد 1989، لبنانية)

علمًا أنّه سبق التعميم عن صورتها، مع فيديو يُظهر تنفيذها عملية سرقة مجوهرات بطريقة الاحتيال من داخل محلّ مجوهرات في منطقة المنصورية.



بالتحقيق معها اعترفت بما نُسب إليها، وبأنّها أقدمت على سرقة عدّة محالّ مجوهرات في مناطق الجديدة ومحيطها وبيروت وصيدا.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتها، وتطلب من الذين يتعرّفون إليها ممّن وقعوا ضحيّة احتيالها، التواصل مع مركز مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على رقم الهاتف 901203-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.