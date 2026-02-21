الأخبار
بلدية البازورية: لا تهديدات باستهداف احد منازل البلدة

2026-02-21 | 16:12
بلدية البازورية: لا تهديدات باستهداف احد منازل البلدة

بعد تداول معلومات حول تلقي أصحاب أحد المنازل في البلدة اتصالًا تضمن تهديدًا بإخلاء المنزل، وما تبع ذلك من أخبار عن وجود تهديد يستهدف المبنى، أكدت بلدية البازورية في بيان أنها تابعت الموضوع فورًا، وتواصلت مع الجهات والقوى المختصة للتحقق من صحة ما ورد، وقد تبيّن بعد المتابعة أن الاتصال الذي تم كان يتضمن معلومات غير صحيحة، ولا يوجد أي تهديد يستهدف المبنى أو البلدة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

البازورية:

تهديدات

باستهداف

منازل

البلدة

