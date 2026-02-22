جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه

تمكّنت ضابطة شتورا في الجمارك، استكمالًا للجهود المتواصلة التي تبذلها لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب، من تحقيق النتائج الجديدة التالية:



- مفرزة بعلبك: ضبط ٦٤٠ كغ من الأجبان المهرّبة وغير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى كمية من الألعاب النارية الممنوعة.

- مفرزة بيادر العدس: ضبط ١٢٠٠ كغ من اللبنة الفاسدة، إضافةً إلى كمية من الأحذية المقلّدة.

- مفرزة رياق: توقيف ٣٢ شخصًا من الجنسية السورية دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة.

- شعبة شتورا: ضبط كمية من الألبسة المقلّدة.



وجرى اقتياد المخالفين والبضائع إلى مراكز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص.