الجيش: توقيف 3 مواطنين في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخلّين بالأمن

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة الحربية والمخلّين بالأمن، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة السفري - بعلبك المواطن (ح.ح.) لإطلاقه النار وحيازته أسلحة حربية، والمواطن (م.ط.) لحيازته كمية من الذخائر.



وبحسب البيان، فإن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ز.ز.)، المطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة لارتكابه جرائم مختلفة: محاولة قتل، الاعتداء على أحد المواطنين، تحصيل أموال بقوة السلاح على خلفية نشاطه بأعمال المراباة، الاتجار بالأسلحة الحربية، فرض خوات، افتعال إشكالات، إطلاق النار.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.