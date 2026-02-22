أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 18-2-2026، ادّعى المواطن ح. غ. (مواليد 1950، لبناني) أنّ مجهولًا أقدم على الدخول إلى منزله، وسرق من داخل الخزنة فيه مصاغًا ذهبيًّا بقيمة حوالى 200 ألف دولار أميركي.



وأفادت المديرية بأنه بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الميدانية المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت إحدى دوريّاتها، وفي خلال ساعات من كشف هوية السارق، وهو ابنة المدّعي، حيث تمّ توقيفها في منزل أحد أقاربها، وهي تدعى: ف. غ. (مواليد 1982، لبنانية).



وبتفتيشها، ضبط بحوزتها 10 أونصات ذهبية، 15 ليرة ذهبية، حَلَق وسوار من الذهب، وقطع ذهبية مختلفة.



وأجري المقتضى القانوني بحقّها، وسلّمت مع المضبوطات إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختصّ.