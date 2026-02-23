مداهمة زوق مكايل... وتوقيف متورّطين بترويج مخدِّرات في مناطق كسروان

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المخدّرات في مناطق كسروان، وتخزينها داخل شقّة في محلّة زوق مكايل.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة استقصاءاتها وتحرّياتها الاستعلامية لتحديد هويّتهم وتوقيفهم. وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّاتها من مداهمة الشقّة المذكورة في محلّة زوق مكايل، وتوقيف المشتبه بهم في داخلها، وهم كلّ من:م. أ. (مواليد العام 1988، عراقي)ك. ع. (مواليد العام 1993، عراقي)م. ح. (مواليد العام 2005، سوري)ر. ق. (مواليد العام 2000 سورية)ف. ق. (مواليد العام 1999، سورية)بتفتيشهم والشقّة تمّ ضبط ما يلي:- 56 طبّة من مادّة الكريستال.- 23 طبّة من مادّة الكوكايين.- 16 طبّة من مادّة باز الكوكايين- 7 أكياس من مادّة حشيشة الكيف.- دفتر ورق لف، و4 زجاجات تستخدم لتعاطي المخدّرات، إضافة إلى مبلغ مالي.وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نٌسب إليهم لجهة قيامهم بترويج المخدّرات في مناطق كسروان.وأُجري المقتضى القانوني بحقهم، وأُودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.