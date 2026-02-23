الأخبار
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
أمن وقضاء
2026-02-23 | 09:19
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
عند الساعة 19:00 من تاريخ اليوم 23-02-2026، سيقام حفل بمناسبة يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية الكائن في محلة الحمراء-شارع بلس. لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
-تحويل السير من أمام فصيلة رأس بيروت باتجاه المدرسة الألمانية.
-تحويل السير من طلعة النادي الرياضي باتجاه شارع القاهرة الصوراتي.
-تحويل السير من ساحة غلاييني إلى شارع الحمرا والشوارع المتفرّعة منه.
علمًا، أنه سيتم منع المرور والوقوف في محيط السفارة السعودية اعتبارًا من الساعة 13:00 من التاريخ المذكور.
وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
