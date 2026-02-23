تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

عند الساعة 19:00 من تاريخ اليوم 23-02-2026، سيقام حفل بمناسبة يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية الكائن في محلة الحمراء-شارع بلس. لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:



-تحويل السير من أمام فصيلة رأس بيروت باتجاه المدرسة الألمانية.



-تحويل السير من طلعة النادي الرياضي باتجاه شارع القاهرة الصوراتي.



-تحويل السير من ساحة غلاييني إلى شارع الحمرا والشوارع المتفرّعة منه.



علمًا، أنه سيتم منع المرور والوقوف في محيط السفارة السعودية اعتبارًا من الساعة 13:00 من التاريخ المذكور.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.