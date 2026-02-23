الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

أمن وقضاء
2026-02-23 | 09:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

عند الساعة 19:00 من تاريخ اليوم 23-02-2026، سيقام حفل بمناسبة يوم التأسيس  في مقر السفارة السعودية الكائن في محلة الحمراء-شارع بلس. لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

-تحويل السير من أمام فصيلة رأس بيروت باتجاه المدرسة الألمانية.

-تحويل السير من طلعة النادي الرياضي باتجاه شارع القاهرة الصوراتي.

-تحويل السير من ساحة غلاييني إلى شارع الحمرا والشوارع المتفرّعة منه.

علمًا، أنه سيتم منع المرور والوقوف في محيط السفارة السعودية اعتبارًا من الساعة 13:00 من التاريخ المذكور.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الحمراء-شارع

بمناسبة

إقامة

التأسيس

السفارة

السعودية

LBCI التالي
نقابة المحامين تقدمت بمراجعة ابطال جزئية وطلب وقف تنفيذ قرارمجلس الوزراء لدى مجلس شورى الدولة
مداهمة زوق مكايل... وتوقيف متورّطين بترويج مخدِّرات في مناطق كسروان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-12-13

تدابير سير غدا بمناسبة إقامة سباق سيارات في انطلياس - الطريق البحري

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-27

تدابير سير يوم غد الجمعة في محلة الصفرا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-30

البابا لاوون وصل إلى مقرّ إقامته في السفارة البابوية - حريصا

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-29

تدابير سير في شارع الأوزاعي - طلعة المحكمة الجعفرية القديمة بسبب أعمال صيانة الحُفَر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
12:11

في ملفات الموقوفين الإسلاميين... هذا ما أوضحه مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
أمن وقضاء
12:00

توقيف مستلم طرد مخدّرات وضبط مستودع للتخزين والتوزيع في زوق مكايل

LBCI
أمن وقضاء
10:25

الأمن العام: توقيف متورط بجرائم خطيرة في وادي خالد

LBCI
أمن وقضاء
10:18

أمن الدولة طلبت من المرشحين لرتبة مأمور متمرن (ذكور وإناث) وجوب تقديم أعلى شهادة علمية حاصلين عليها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-17

ضاهر التقى بن فرحان... تشديد على دعم الجيش

LBCI
آخر الأخبار
10:44

وكالة: مقتل 4 من أفراد الأمن في هجوم للدولة الإسلامية على الرقة شمال سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-08

وزارة الزراعة: ضبط 74 رأسًا من الأبقار المهرّبة من سوريا في عمليات نوعية بالشمال والشويفات

LBCI
اقتصاد
2026-01-03

وزارة المالية تنبه المكلفين وأرباب العمل وشركات الأموال بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في وقت تستمرّ فيه المفاوضات بين إيران وأميركا… غادروا إيران!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
06:44

معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته

LBCI
حال الطقس
00:54

كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس

LBCI
أخبار لبنان
02:56

بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 23-2-2026

LBCI
آخر الأخبار
09:21

رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:30

واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

LBCI
أمن وقضاء
09:19

تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

LBCI
أخبار دولية
07:49

اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More