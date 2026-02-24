توقيف مروّجَين للمخدّرات في صيدا وضبط كميّات من الكوكايين والحشيشة والماريجوانا

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بمختلف أنواع الجرائم، لا سيّما جرائم تجارة المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول نشاط شخصَين بترويج مواد مخدّرة ضمن مدينة صيدا وجوارها.

وبعد عمليّة رصد دقيقة ومتابعة ميدانيّة استمرت لعدّة أيّام، جرى في خلالها تعقّب تحركات المشتبه فيهما وجمع المعطيات اللّازمة للتّثبّت من نشاطهما، تمّ تحديد مكان وجودهما بدقّة. وعلى إثر ذلك، نُفذت عمليّة أمنيّة محكمة، أسفرت عن توقيفهما على متن سيارة رباعيّة الدّفع نوع هوندا crv، وهما كلٌّ من:

– ع. ح. (مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة)

– ف. م. (مواليد عام 2006، سوريّة الجنسيّة)

بتفتيشهما والسّيّارة، ضُبط بحوزتهما كميّة كبيرة من المواد المخدّرة المعدّة للتّرويج، عبارة عن:

17 طبّة كوكايين

70 طبّة باز الكوكايين

19 كيسًا صغيرًا من حشيشة الكيف

24 كيسًا من الماريجوانا

إضافةً إلى ضبط مبالغ مالية وأجهزة خلويّة.

سُلّم الموقوفان والمضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في الجنوب، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.