الداخلية دعت الناخبين إلى التأكد من صحة بياناتهم على القوائم الانتخابية قبل 1 آذار

نشرت وزارة الداخلية والبلديات، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يدعو الناخبين إلى التحقق من صحة بياناتهم على القوائم الانتخابية، قبل 1 آذار.



وكتبت: "ليوصل صوتكن يوم الانتخابات، ما تنسوا تتأكدوا من صحة بياناتكن قبل 1 آذار، لأن صوتكن صورة وطن".