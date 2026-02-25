تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية أوقفته شعبة المعلومات... هل وقعتم ضحية أعماله؟

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول تعرّض مواطنين في مدينة طرابلس لعمليات سرقة بطريقة احتيالية، ينفّذها مجهول على متن درّاجة آلية، بعد أن يوهمهم بأنّه تعرّض للصدم من قبلهم.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات تمّ تحديد هويّته، ويدعى: ي. ح. (مواليد 1992، لبناني) بحقّه عدّة مذكّرات عدلية بجرائم سرقة، تأليف عصابة، مخدّرات، انتحال صفة أمنية.



وبتاريخ 18-2-2026 وبعملية نوعية، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفه في محلّة ساحة النور- طرابلس على متن درّاجة آلية نوع "سويت" لون أبيض تمّ ضبطها، كما ضبط بحوزته لوحة زجاجية عائدة لفتحة سيّارة.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عدّة عمليات سرقة بطريقة احتيالية. وفي التفاصيل أنّه كان يوهم ضحاياه بأنّه تعرّض للصدم من قبلهم في أثناء قيادته درّاجته (المضبوطة) بحيث يعمد إلى إسقاط لوحة زجاجية عائدة لفتحة سيّارة تكون بحوزته بغرض كسرها، عقب احتكاكه بالمركبة، ثمّ يعمد إلى مطالبة السائق بمبلغ مالي بدل قيمته، عارضًا عليه فاتورة شراء محرّرة بتاريخ اليوم ذاته، مدّعيًا أنّه اشتراها.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وطلبت إلى الذين يتعرّفون إليه ممّن وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى فرع معلومات الشمال الكائن في سرايا طرابلس، أو الاتّصال على الرقم 423086-06 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.