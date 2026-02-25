الجيش يحصن نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - مرجعيون بالسواتر الترابية



يعمل الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون ، بحسب الوطنية للاعلام.