الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات

أمن وقضاء
2026-02-25 | 12:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 08-02-2026، وأثناء قيام دوريّة من مكتب مكافحة القمار في وحدة الشّرطة القضائيّة بمراقبة جولة سباق الخيل في "ميدان سباقات الخيل - الطيّونة"، اشتبهت بـ3 شبّان قصّر في داخل الميدان، وأوقفتهم. وتبيّن أنهم يُدعون:

- ح. أ. (مواليد عام 2011، فلسطيني)
- ع. إ. (مواليد عام 2011، لبناني)
- ر. ج. (مواليد عام 2008، سوري).

وأفادت المديرية بأنه بالتحقيق معهم بحضور مندوبة جمعيّة حماية الأحداث، صرّحوا أنّهم دخلوا إلى الميدان من خلال كوّة في الجدار، بغية مشاهدة السّباق فقط. وتم أخذ تعهدّ منهم بعدم تكرار فعلتهم، وسُلمّ (ح. أ.) و(ر.ج.) إلى ذويهما، وتم توقيف (ر.ج.) بجرم إقامة غير مشروعة.

لذلك، حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي من مخاطر انخراط القُصَّر في أعمال القمار والمراهنات عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، لما لذلك من تداعيات قانونية واجتماعية ونفسية خطرة عليهم، مشيرة الى أن هذه الممارسات قد تؤدّي إلى الوقوع في فخّ الإدمان، واستدراج القُصّر إلى بيئات غير آمنة، فضلًا عن تعريضهم للاستغلال أو الابتزاز، وكذلك للملاحقة.

وأهابت بالأهل والقيّمين على المدارس تكثيف الرقابة والتوعية، ومتابعة النشاط الإلكتروني للأولاد، وتحصينهم بالوعي اللازم حول العواقب الجسيمة للقمار والمراهنات على اختلاف أنواعها، بما يسهم في حمايتهم وصون مستقبلهم.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

توقيف

قُصّر

ميدان سباق الخيل

قوى الأمن

القمار

بيانٌ لنادي قضاة لبنان بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون تنظيم القضاء العدلي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-11

مكتب مكافحة القمار يوقف أحد أخطر مديري شبكات لعب الميسر والمراهنات غير الشرعيّة

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-31

قوى الأمن للمواطنين: احذروا تزويد حساباتكم الشخصية لمنصات المراهنات والقمار الإلكتروني!

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-06

الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-04

وزارة الزراعة تحذر من مخاطر استعمال المبيدات الزراعية المحظورة والمزوّرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:23

بيانٌ لنادي قضاة لبنان بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون تنظيم القضاء العدلي

LBCI
أخبار لبنان
08:14

إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني

LBCI
أمن وقضاء
07:35

الجيش يحصن نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - مرجعيون بالسواتر الترابية

LBCI
أمن وقضاء
03:26

تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية أوقفته شعبة المعلومات... هل وقعتم ضحية أعماله؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:30

الجراد يحاصر جزر إسبانيا... غزو مخيف يثير الرعب بين السياح! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
12:11

مودي أمام الكنيست: الهند تقف الى جانب إسرائيل بثبات وبقناعة راسخة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-24

وزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة الأميركية وقعتا مذكّرة تفاهم لتعزيز قطاع التنمية الاجتماعية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-27

وزير الإعلام استقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: العهد الرئاسي الجديد والحكومة يحرصان على صدقية الانتخابات ونزاهتها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الذهب بين المصارف وقرار الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

فوضى في تعرفة السرفيس بعد زيادة المحروقات

LBCI
أخبار دولية
13:02

تعزيز الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية قبيل احتمال الضربة الأميركية على إيران

LBCI
أخبار دولية
13:00

هذه هي كلمة السّر بين ايران وأميركا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:37

الرواتب اعتباراً من صباح الغد...

LBCI
فنّ
08:14

قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:34

طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا

LBCI
أمن وقضاء
12:25

توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات

LBCI
خبر عاجل
09:17

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
أخبار لبنان
10:15

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
أخبار لبنان
07:03

وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 25-2-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More