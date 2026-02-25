الأخبار
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
أمن وقضاء
2026-02-25 | 12:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 08-02-2026، وأثناء قيام دوريّة من مكتب مكافحة القمار في وحدة الشّرطة القضائيّة بمراقبة جولة سباق الخيل في "ميدان سباقات الخيل - الطيّونة"، اشتبهت بـ3 شبّان قصّر في داخل الميدان، وأوقفتهم. وتبيّن أنهم يُدعون:
- ح. أ. (مواليد عام 2011، فلسطيني)
- ع. إ. (مواليد عام 2011، لبناني)
- ر. ج. (مواليد عام 2008، سوري).
وأفادت المديرية بأنه بالتحقيق معهم بحضور مندوبة جمعيّة حماية الأحداث، صرّحوا أنّهم دخلوا إلى الميدان من خلال كوّة في الجدار، بغية مشاهدة السّباق فقط. وتم أخذ تعهدّ منهم بعدم تكرار فعلتهم، وسُلمّ (ح. أ.) و(ر.ج.) إلى ذويهما، وتم توقيف (ر.ج.) بجرم إقامة غير مشروعة.
لذلك، حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي من مخاطر انخراط القُصَّر في أعمال القمار والمراهنات عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، لما لذلك من تداعيات قانونية واجتماعية ونفسية خطرة عليهم، مشيرة الى أن هذه الممارسات قد تؤدّي إلى الوقوع في فخّ الإدمان، واستدراج القُصّر إلى بيئات غير آمنة، فضلًا عن تعريضهم للاستغلال أو الابتزاز، وكذلك للملاحقة.
وأهابت بالأهل والقيّمين على المدارس تكثيف الرقابة والتوعية، ومتابعة النشاط الإلكتروني للأولاد، وتحصينهم بالوعي اللازم حول العواقب الجسيمة للقمار والمراهنات على اختلاف أنواعها، بما يسهم في حمايتهم وصون مستقبلهم.
