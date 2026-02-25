الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيانٌ لنادي قضاة لبنان بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون تنظيم القضاء العدلي
أمن وقضاء
2026-02-25 | 12:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بيانٌ لنادي قضاة لبنان بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون تنظيم القضاء العدلي
أعلن نادي قضاة لبنان في بيان، أن "المجلس الدستوري أصدر اليوم قرارًا تاريخيًا جديدًا تحت رقم ١/ ٢٠٢٦، قضى بإبطال قانون تنظيم القضاء العدلي رقم ٣٦/٢٠٢٦ برمته، فكرّس بموجبه مجددًا مبدأ استقلالية السلطة القضائية ذي القيمة الدستورية، وأشار بشكل واضح إلى تعدي السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة القضائية بعدم إشراكها مجلس القضاء الأعلى في عملية التشريع عندما يتعلق النص بتنظيم شؤون القضاء والقضاة".
وقال البيان: "الأهم أن هذا القرار أكد على الأسس التي يقتضي على مجلس القضاء الأعلى عدم التنازل عنها أو التهاون فيها ضمانة لهذه الاستقلالية".
وأضاف: "إن نادي قضاة لبنان إذ يشكر المجلس الدستوري على هذا القرار، ويشكر كلّ من تقدم بالطعن الذي أدى إلى صدوره، وبانتظار ولادة قانون يضمن ويكفل الاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية للسلطة القضائية، يدعو جميع الأطراف المعنية بعملية التشريع إلى الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والدراسات التي سبق للنادي وأن تقدم بها، والأخذ أيضًا بملاحظات لجنة البندقية والالتزام بالمعايير الدولية الأساسية في هذا المضمار".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
نادي قضاة لبنان
المجلس الدستوري
إبطال
قانون
القضاء العدلي
التالي
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-23
مجلس القضاء الاعلى أبدى ملاحظات على قانون تنظيم القضاء العدلي : لإعادة تصويب الوضع
أمن وقضاء
2025-12-23
مجلس القضاء الاعلى أبدى ملاحظات على قانون تنظيم القضاء العدلي : لإعادة تصويب الوضع
0
أخبار لبنان
2026-01-28
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
أخبار لبنان
2026-01-28
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
0
أخبار لبنان
2025-12-23
بيان لمجلس القضاء الاعلى تعقيباً على إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2025-12-23
بيان لمجلس القضاء الاعلى تعقيباً على إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي... هذا ما جاء فيه
0
أمن وقضاء
2026-01-13
مجلس القضاء الأعلى يصدر تقريرا عن القضاء العدلي في لبنان ٢٠١٩ - ٢٠٢٤
أمن وقضاء
2026-01-13
مجلس القضاء الأعلى يصدر تقريرا عن القضاء العدلي في لبنان ٢٠١٩ - ٢٠٢٤
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
0
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
0
أمن وقضاء
07:35
الجيش يحصن نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - مرجعيون بالسواتر الترابية
أمن وقضاء
07:35
الجيش يحصن نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - مرجعيون بالسواتر الترابية
0
أمن وقضاء
03:26
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية أوقفته شعبة المعلومات... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
03:26
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية أوقفته شعبة المعلومات... هل وقعتم ضحية أعماله؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-12-28
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
حال الطقس
2025-12-28
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
0
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
0
آخر الأخبار
2025-10-01
أسطول الصمود العالمي: الهجوم الإسرائيلي بدأ على سفن الأسطول
آخر الأخبار
2025-10-01
أسطول الصمود العالمي: الهجوم الإسرائيلي بدأ على سفن الأسطول
0
موضة وجمال
2025-11-22
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
موضة وجمال
2025-11-22
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll
تقارير نشرة الاخبار
13:52
Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الذهب بين المصارف وقرار الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الذهب بين المصارف وقرار الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
فوضى في تعرفة السرفيس بعد زيادة المحروقات
تقارير نشرة الاخبار
13:07
فوضى في تعرفة السرفيس بعد زيادة المحروقات
0
أخبار دولية
13:02
تعزيز الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية قبيل احتمال الضربة الأميركية على إيران
أخبار دولية
13:02
تعزيز الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية قبيل احتمال الضربة الأميركية على إيران
0
أخبار دولية
13:00
هذه هي كلمة السّر بين ايران وأميركا
أخبار دولية
13:00
هذه هي كلمة السّر بين ايران وأميركا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
2
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
3
تقارير نشرة الاخبار
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
تقارير نشرة الاخبار
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
4
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
5
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
6
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
7
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
8
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More