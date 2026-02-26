أمن الدولة: توقيف لص في بيروت خلال دقائق من ارتكابه جريمته واستعادة المسروقات

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أن دورية من مديرية بيروت الإقليمية - مكتب بيروت الثالثة، أوقفت اللبناني (ح.ع.) في محلة الأونيسكو، وذلك بعد دقائق من إقدامه على نشل حقيبة يد من أحد المواطنين قرب وزارة التربية والتعليم العالي.



وأوضحت أنه تبيّن أنّ الحقيبة تحتوي على مبلغ ٥٠٠٠ دولار أميركي، وبطاقات مصرفية، وبطاقات شخصية، وهاتفين خلويين، بالإضافة إلى مستندات خاصة، وأُعيدت المسروقات إلى صاحبها.



وأكدت أنه خلال التحقيق، إعترف الموقوف بما نُسب إليه، كما أقرّ بتعاطيه المخدرات.



وذكرت أن المقتضى القانوني قد أُجري في حقّه بناءً على إشارة القضاء المختص.



