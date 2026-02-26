"الريجي" تضبط ورشة تصنيع لتزوير المعسّل في بعلبك

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أن "جهازها لمكافحة التهريب دَهمَ في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة تزوير المصنوعات التبغية وتهريبها ورشة تصنيع في مدينة بعلبك "تُستخدَم لتزوير المعسل بغية غش المستهلك وتحقيق ارباح كبيرة".



وأوضحت "الريجي" في بيان لها أنها "ضبطت في الورشة مطبوعات مزوّرة وكامل المعدات اللازمة للتصنيع. كذلك نفّذ جهاز مكافحة التهريب مداهمات لنقاط تباع فيها المصنوعات التبغية المهرّبة والسجائر الإلكترونية في بلدات نحلة والروضة والمرج البقاعية وصادرتها. وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".



