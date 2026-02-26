المجلس الدستوري رد مراجعة الطعن بدستورية قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

رد المجلس الدستوري مراجعة الطعن التي تقدم بها النواب التغيريون بدستورية قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة واعتبار القانون المطعون فيه غير مخالف لاحكام الدستور أو المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية رقم 38 الصادر بتاريخ 5\1\2026 بتعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10\10\2018 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3 تاريخ 15\1\2026.