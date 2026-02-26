الأمن العام: توقف استقبال الإتصالات على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني

صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي :
تعلن المديرية العامة للأمن العام عن توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 في مركز الإتصال وذلك بسبب عطل تقني.
وسيتم إبلاغكم بأي تحديثات أو تغييرات فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، مع التذكير بإمكانية التواصل مع…
— الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) February 26, 2026
