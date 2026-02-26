الأخبار
الأمن العام: توقف استقبال الإتصالات على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني

أمن وقضاء
2026-02-26 | 10:37
الأمن العام: توقف استقبال الإتصالات على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني
الأمن العام: توقف استقبال الإتصالات على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني

أعلنت المديرية العامة للأمن العام توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 في مركز الإتصال وذلك بسبب عطل تقني. 

وقالت: "سيتم إبلاغكم بأي تحديثات أو تغييرات فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، مع التذكير بإمكانية التواصل مع المديرية ومتابعة الإعلانات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الأمن العام

الإتصالات

الخط الساخن

