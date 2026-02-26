الأمن العام: توقف استقبال الإتصالات على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني

أعلنت المديرية العامة للأمن العام توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 في مركز الإتصال وذلك بسبب عطل تقني.



وقالت: "سيتم إبلاغكم بأي تحديثات أو تغييرات فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، مع التذكير بإمكانية التواصل مع المديرية ومتابعة الإعلانات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".