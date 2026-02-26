أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم 8 معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بعلبك

🔸هاجم جيش الدفاع في وقتٍ سابق اليوم ثماني معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي منطقة بعلبك بلبنان.



أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي هاجم في وقتٍ سابق اليوم ثماني معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك بلبنان.وقال عبر "إكس": "لقد تم تخزين داخل المعسكرات المستهدفة كميات كبيرة من الوسائل القتالية ومن بينها أسلحة وصواريخ تابعة لحزب الله. كما استُخدمت هذه المعسكرات من قبل عناصر وحدة قوة الرضوان لإجراء تدريبات ضمن الاستعداد لحالات الطوارئ، ولتخطيط وتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل حيث أجرى العناصر تدريبات على الرماية وأخرى على استخدام أنواع مختلفة من الوسائل القتالية".