أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم 8 معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بعلبك

🔸هاجم جيش الدفاع في وقتٍ سابق اليوم ثماني معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي منطقة بعلبك بلبنان.
🔸لقد تم تخزين داخل المعسكرات المستهدفة كميات كبيرة من الوسائل القتالية ومن بينها أسلحة وصواريخ تابعة لحزب الله.
🔸كما استُخدمت هذه المعسكرات من قبل عناصر… pic.twitter.com/1X0PksMuJr
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 26, 2026
🔸هاجم جيش الدفاع في وقتٍ سابق اليوم ثماني معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي منطقة بعلبك بلبنان.
🔸لقد تم تخزين داخل المعسكرات المستهدفة كميات كبيرة من الوسائل القتالية ومن بينها أسلحة وصواريخ تابعة لحزب الله.
🔸كما استُخدمت هذه المعسكرات من قبل عناصر… pic.twitter.com/1X0PksMuJr