شعبة المعلومات تُلقي القبض على مروّجَي مخدّرات ينشطان في مناطق جبل لبنان

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان، بخاصّة منطقة المتن، تمّ تحديد هويّة المروّجَين وتوقيفهما في محلّة الضبية، في أثناء قيامهما بالترويج على متن سيّارة نوع نيسان لون أسود تمّ ضبطها.



وهما:

ع. ح. (مواليد العام 1999، سوري)

ع. ر. ج. (مواليد العام 1976، سوري)

وذكرت أنه، بتفتيشهما والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:

طبّتَي بلاستيك عليهما علامة تاج بداخلهما مادّة الكوكايين

6 طبّات بلاستيكية مدوّن عليها "أصفر" عليها علامة نسر بداخلها مادّة الكوكايين

18 ظرفًا مدوّن عليها "أسود" عليها علامة نسر بداخلها مادّة الكوكايين

9 مغلّفات مدوّن عليها "أبيض" عليها علامة نسر بداخلها مادّة الباز

علبة بداخلها مادّة الكوكايين "أجنبي"

11 حبّة مخدّرة نوع كبتاغون

13 قطعة من مادّة حشيشة الكيف

مبلغ مالي و3 هواتف خلوية

وأكدت المديرية أنه، بالتحقيق معهما، اعترفا بما نٌسب إليهما.

وأوضحت أن المقتضى القانوني أُجري بحقهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.