كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا

تمكنت دورية تابعة للجمارك اللبنانية – ضابطة صيدا من ضبط كمية من المعسل المهرّب كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة، حيث جرى إخفاؤها تحت بوالين للتزيين بهدف إبعاد الشبهات عنها وإظهارها كبضاعة عادية.وجاءت العملية بعد متابعة دقيقة، ليصار إلى كشف المعسل.وتم ضبط البضاعة و اقتيدت مع المخالف الى المركز لاجراء المقتضى القانوني باشراف القضاء المختص.ويُذكر أن محاولة التمويه، رغم بساطتها، لم تنطلِ على عناصر الجمارك الذين تمكنوا من إحباطها بسرعة ومهنية.