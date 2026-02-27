الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
2
o
الجنوب
11
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
10
o
متن
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
2
o
الجنوب
11
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
10
o
متن
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هيكل تسلم من ماغرو دعوة رسمية لحضور مؤتمر دعم الجيش وقيم مع موسى نتائج اجتماع القاهرة
أمن وقضاء
2026-02-27 | 11:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هيكل تسلم من ماغرو دعوة رسمية لحضور مؤتمر دعم الجيش وقيم مع موسى نتائج اجتماع القاهرة
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، مع وفد مرافق.
وسلم ماغرو، هيكل دعوة رسمية لحضور مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في 5 آذار المقبل في باريس، وتم البحث في التحضيرات للمؤتمر.
كما استقبل السفير المصري علاء موسى، وتناول اللقاء آخر المستجدات، وتم تقييم نتائج اجتماع القاهرة التحضيري للمؤتمر المذكور.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
ماغرو
رسمية
لحضور
مؤتمر
الجيش
نتائج
اجتماع
القاهرة
التالي
أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة على خلفية أفضلية مرور... هذا مصيره
الجيش: ضبط معمل متنقّل داخل "فان" معد لتصنيع الكبتاغون في رود الهرمل وتوقيف مطلوب في منطقة صحراء الشويفات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:17
الحجار تلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دعم القوى المسلحة في باريس
أخبار لبنان
12:17
الحجار تلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دعم القوى المسلحة في باريس
0
خبر عاجل
2026-02-21
معلومات للـLBCI: توجيه أكثر من ٥٠ دعوة لدول ومنظمات للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش
خبر عاجل
2026-02-21
معلومات للـLBCI: توجيه أكثر من ٥٠ دعوة لدول ومنظمات للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش
0
أخبار دولية
2026-02-24
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية…
أخبار دولية
2026-02-24
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية…
0
أخبار لبنان
2026-02-24
سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...
أخبار لبنان
2026-02-24
سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:26
أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة على خلفية أفضلية مرور... هذا مصيره
أمن وقضاء
12:26
أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة على خلفية أفضلية مرور... هذا مصيره
0
أمن وقضاء
09:53
الجيش: ضبط معمل متنقّل داخل "فان" معد لتصنيع الكبتاغون في رود الهرمل وتوقيف مطلوب في منطقة صحراء الشويفات
أمن وقضاء
09:53
الجيش: ضبط معمل متنقّل داخل "فان" معد لتصنيع الكبتاغون في رود الهرمل وتوقيف مطلوب في منطقة صحراء الشويفات
0
أمن وقضاء
08:31
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في طرابلس
أمن وقضاء
08:31
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في طرابلس
0
أمن وقضاء
04:03
شعبة المعلومات تُلقي القبض على مروّجَي مخدّرات ينشطان في مناطق جبل لبنان
أمن وقضاء
04:03
شعبة المعلومات تُلقي القبض على مروّجَي مخدّرات ينشطان في مناطق جبل لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
08:47
"تساقط شعرها وتوقفت دورتها الشهرية وأصبح جسدها ضعيفاً": هكذا قادت خوارزميات السوشيال ميديا مراهقة إلى حافة الموت
منوعات
08:47
"تساقط شعرها وتوقفت دورتها الشهرية وأصبح جسدها ضعيفاً": هكذا قادت خوارزميات السوشيال ميديا مراهقة إلى حافة الموت
0
فنّ
09:34
"تم إخباري بأنني انفصلت عن زوجي"... بينك تردّ بقوة على شائعات انفصالها بعد 20 عاماً من الزواج (فيديو)
فنّ
09:34
"تم إخباري بأنني انفصلت عن زوجي"... بينك تردّ بقوة على شائعات انفصالها بعد 20 عاماً من الزواج (فيديو)
0
أمن وقضاء
11:18
هيكل تسلم من ماغرو دعوة رسمية لحضور مؤتمر دعم الجيش وقيم مع موسى نتائج اجتماع القاهرة
أمن وقضاء
11:18
هيكل تسلم من ماغرو دعوة رسمية لحضور مؤتمر دعم الجيش وقيم مع موسى نتائج اجتماع القاهرة
0
آخر الأخبار
12:34
ترامب: غير راضٍ عن إيران لكن من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات ولا يمكنها أن تمتلك أسلحة نووية
آخر الأخبار
12:34
ترامب: غير راضٍ عن إيران لكن من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات ولا يمكنها أن تمتلك أسلحة نووية
بالفيديو
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
اجتماعات لوزير المالية... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
08:01
اجتماعات لوزير المالية... ماذا في تفاصيلها؟
0
أخبار لبنان
07:05
جابر: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين لتفعيل الجباية الضريبية بالكامل
أخبار لبنان
07:05
جابر: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين لتفعيل الجباية الضريبية بالكامل
0
أخبار لبنان
07:02
باسيل: لبنان يواجه خيارين...
أخبار لبنان
07:02
باسيل: لبنان يواجه خيارين...
0
أخبار لبنان
06:58
افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل
أخبار لبنان
06:58
افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل
0
أمن وقضاء
14:40
كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا
أمن وقضاء
14:40
كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا
0
رياضة
13:51
ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!
رياضة
13:51
ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!
0
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
3
حال الطقس
01:28
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
حال الطقس
01:28
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
4
أخبار لبنان
02:21
للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار
أخبار لبنان
02:21
للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار
5
أخبار لبنان
03:51
لقاء بين عون وسلام... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
03:51
لقاء بين عون وسلام... وهذا ما جرى عرضه
6
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
7
أخبار دولية
00:43
عراقجي: الجولة الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر كثافة حتى الآن"
أخبار دولية
00:43
عراقجي: الجولة الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر كثافة حتى الآن"
8
اسرار
23:37
أسرار الصحف 27-2-2026
اسرار
23:37
أسرار الصحف 27-2-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More