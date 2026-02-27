هيكل تسلم من ماغرو دعوة رسمية لحضور مؤتمر دعم الجيش وقيم مع موسى نتائج اجتماع القاهرة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، مع وفد مرافق.



وسلم ماغرو، هيكل دعوة رسمية لحضور مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في 5 آذار المقبل في باريس، وتم البحث في التحضيرات للمؤتمر.



كما استقبل السفير المصري علاء موسى، وتناول اللقاء آخر المستجدات، وتم تقييم نتائج اجتماع القاهرة التحضيري للمؤتمر المذكور.

