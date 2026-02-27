الأخبار
أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة على خلفية أفضلية مرور... هذا مصيره

2026-02-27 | 12:26
أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة على خلفية أفضلية مرور... هذا مصيره
أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة على خلفية أفضلية مرور... هذا مصيره

بناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، أفادت عن حصول حادثة إطلاق نار في محلة بئر حسن – شارع مدرسة المروج، حيث أقدم شخص مجهول باقي المواصفات، كان يقود سيارة نوع ” BMW X5" لون أسود بعكس وجهة السير، على إطلاق النار من مسدس حربي إثر تلاسن حصل بينه وبين سائق آخر صودف مروره في المحلة.
 
وأدّى إطلاق النار إلى إصابة سيارة نوع “هوندا” كانت تقودها إحدى المواطنات أثناء مرورها في المكان المذكور، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.
 
بنتيجة الاستقصاءات والمتابعة الميدانية والرصد، جرى التوصّل إلى تحديد ملكية السيارة وهوية سائقها، كما تمّ رصد مكان وجوده في محلة معوّض – السوق التجاري.
 
وبناء عليه، توجّهت قوّة من المفرزة إلى المكان المذكور، حيث جرى تطويق المكان وتوقيفه أثناء وجوده على متن سيارة المذكورة، ويدعى ع. أ. (مواليد عام 1991، سوري)
 
وجرى تسليم الموقوف والسيارة إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختص.

LBCI السابق

