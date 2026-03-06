زينون يوضح: ما يتداول عن ارتفاع سعر الغاز غير دقيق والسعر الرسمي لم يطرأ عليه أي تعديل

أوضح رئيس "نقابة العاملين والموزعين" في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون ، في بيان،" أن بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات عن ارتفاع سعر الغاز، إلا أن هذه الأخبار غير دقيقة في الوقت الحالي"، مؤكداً أن "السعر الرسمي ما زال كما صدر في جدول الأسعار عن الوزارة ولم يطرأ عليه أي تعديل ، وهو ١.٤١٧.٠٠٠ ليرة لبنانية".



ودعا زينون "جميع المحال والمؤسسات التجارية التي تبيع قوارير الغاز إلى الالتزام بالسعر الرسمي المحدد، والعمل على وضع السعر بشكل واضح على واجهات المحال حفاظاً على الشفافية ومنع أي استغلال للمواطنين".



وختم بالتأكيد أن "النقابة تتابع هذا الملف بشكل يومي مع الجهات المعنية، ولن يتم التساهل مع أي مخالفة أو محاولة لرفع الأسعار خلافاً للتسعيرة الرسمية، حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار السوق".