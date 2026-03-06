سلام يحذر من كارثة إنسانية وشيكة... وهذه تفاصيل عمل الحكومة السياسي والاغاثي

حذّر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، من كارثة إنسانية بعد نزوح الآلاف من بيوتهم إثر تحذيرات إسرائيلية واسعة بالإخلاء تلتها غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ ليل الخميس.



وقال سلام في كلمة أمام سفراء دول عربية وأجنبية إن عواقب هذا النزوح على المستوى الإنساني والسياسي قد تكون غير مسبوقة، محذراً من كارثة إنسانية وشيكة...