دعوات لإخلاء ثلاث قرى بقاعية... هذه التفاصيل

غداة دعوات الإخلاء التي وجهها الجيش الإسرائيلي لأبناء بلدات جنوب الليطاني والضاحية الجنوبية، دعوات مماثلة صدرت اليوم لإخلاء ثلاث قرى بقاعية.