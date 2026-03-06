متابعة الغارات من مشارف الضاحية...

في اليوم الخامس للحرب، لبنان تحت وطأة القصف المستمر على الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع، وتحت وطأة الأفق المسدود سياسياً لوقف التصعيد، بينما ملف النازحين يفرض أزمة إجتماعية إنسانية، في ظل مساع رسمية لتأمين مآوي لهم وهم بعشرات الآلاف.