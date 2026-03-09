الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية على بيروت فجر الاثنين، مستهدفا حزب الله.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "القوات الإسرائيلية قصفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت".



وسمع مراسل وكالة فرانس برس دوي انفجار قوي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

