دمار في صور جراء الغارات الإسرائيلية
أمن وقضاء
2026-03-09 | 07:47
دمار في صور جراء الغارات الإسرائيلية
دمار في صور جراء الغارات الإسرائيلية
دمار في صور... وهذه الصورة مباشرةً.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
الغارات
الإسرائيلية
آخر الأخبار
آخر الأخبار
12:45
وزير المالية: دورنا يكمن في الدعم الماليّ لتلبية الحاجات كلها وعقدت اجتماعًا مع الجمارك لتأكيد التسهيلات في شأن إدخال البضائع كلها
آخر الأخبار
12:45
وزير المالية: دورنا يكمن في الدعم الماليّ لتلبية الحاجات كلها وعقدت اجتماعًا مع الجمارك لتأكيد التسهيلات في شأن إدخال البضائع كلها
0
آخر الأخبار
12:44
وزيرة الشؤون: أطلقنا منصة يُسجل فيها النازحون وقد سُجل 700 ألف فرد
آخر الأخبار
12:44
وزيرة الشؤون: أطلقنا منصة يُسجل فيها النازحون وقد سُجل 700 ألف فرد
0
آخر الأخبار
12:42
وزيرة الشؤون: وزعنا وجبات ساخنة وطالبنا بالتنسيق عبر غرفة العمليات وحوّلنا مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة
آخر الأخبار
12:42
وزيرة الشؤون: وزعنا وجبات ساخنة وطالبنا بالتنسيق عبر غرفة العمليات وحوّلنا مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة
0
آخر الأخبار
12:41
وزيرة الشؤون: ننسق يوميا بين الاجهزة والوزارات وهدفنا أن لا يبقى أحد من دون مأوى لذلك فعّلنا أكثر من 567 مركزًا
آخر الأخبار
12:41
وزيرة الشؤون: ننسق يوميا بين الاجهزة والوزارات وهدفنا أن لا يبقى أحد من دون مأوى لذلك فعّلنا أكثر من 567 مركزًا
خبر عاجل
07:59
بيان لطيران الشرق الأوسط حدد مواعيد رحلات الشركة ليوم غد الثلاثاء
خبر عاجل
07:59
بيان لطيران الشرق الأوسط حدد مواعيد رحلات الشركة ليوم غد الثلاثاء
0
أمن وقضاء
07:59
جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط
أمن وقضاء
07:59
جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط
0
أمن وقضاء
07:58
في ضوء الحوادث... كيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟
أمن وقضاء
07:58
في ضوء الحوادث... كيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...
مقدمة نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...
أخبار دولية
07:52
الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر
أخبار دولية
07:52
الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر
0
آخر الأخبار
11:56
رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار": لا أحد يفكر في المسّ بالجيش من الجندي إلى القائد رودولف هيكل
آخر الأخبار
11:56
رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار": لا أحد يفكر في المسّ بالجيش من الجندي إلى القائد رودولف هيكل
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-07
بعد الغارات هكذا يبدو المشهد من النبطية...
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-07
بعد الغارات هكذا يبدو المشهد من النبطية...
0
أخبار لبنان
06:35
"الصحة" تعلن استشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا: المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى تضع حدا لهذا التفلت المستمر
أخبار لبنان
06:35
"الصحة" تعلن استشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا: المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى تضع حدا لهذا التفلت المستمر
آخر الأخبار
11:09
حزب الله يطلق رشقات صاروخية كثيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية
آخر الأخبار
11:09
حزب الله يطلق رشقات صاروخية كثيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية
0
آخر الأخبار
09:57
نصر للـLBCI: بالنسبة الى المدارس في المناطق الآمنة تتم مراقبة الظروف وقد اقترحنا تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة لتقييم الوضع وتحديد نوع التعليم المناسب مع التوجه لاعتماد التعليم الحضوري
آخر الأخبار
09:57
نصر للـLBCI: بالنسبة الى المدارس في المناطق الآمنة تتم مراقبة الظروف وقد اقترحنا تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة لتقييم الوضع وتحديد نوع التعليم المناسب مع التوجه لاعتماد التعليم الحضوري
0
تقارير نشرة الاخبار
09:25
حجم الدمار في بعض قرى النبطية
تقارير نشرة الاخبار
09:25
حجم الدمار في بعض قرى النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
09:23
استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:23
استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
0
أمن وقضاء
07:59
جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط
أمن وقضاء
07:59
جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط
0
أمن وقضاء
07:58
في ضوء الحوادث... كيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟
أمن وقضاء
07:58
في ضوء الحواد
0
أخبار دولية
07:52
الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر
أخبار دولية
07:52
الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر
0
مقدمة نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...
مقدمة نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...
0
أمن وقضاء
07:49
مغادرة حوالى ٣٨٠٠ شخصًا من النازحين السوريين...
أمن وقضاء
07:49
مغادرة حوالى ٣٨٠٠ شخصًا من النازحين السوريين...
1
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
2
أخبار لبنان
07:05
تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
أخبار لبنان
07:05
تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
3
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
4
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
5
خبر عاجل
06:57
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
خبر عاجل
06:57
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
6
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
7
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
17:27
مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران
خبر عاجل
17:27
مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران
