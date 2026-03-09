مغادرة حوالى ٣٨٠٠ شخصًا من النازحين السوريين...

الحرب على لبنان ادت الى تسريع حركة مغادرة النازحين السوريين عبر معبري الجوسيه في القاع والمصنع، حيث غادر حوالى ٣٨٠٠ شخصًا بحسب معلومات الـLBCI.