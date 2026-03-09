جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط

بتكليف من وزير الزراعة، نفّذت مصلحة الزراعة في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد جولات رقابية على اسواق الخضار للتأكد من الالتزام بالسعر التوجيهي الذي وضعته الوزارة لعدد من المنتجات، إضافة إلى التدقيق في أوزان الأكياس.



وخلال الجولة تم ضبط مخالفات تتعلق باختلاف الاسعار عما تم تحديدها، كذلك بيع أكياس تقل أوزانها عن عشرة كيلوغرامات، رغم تعهّد المستوردين بتعديل البطاقات وتحديد الأوزان.



وقد جرى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.