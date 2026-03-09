في ضوء الحوادث... كيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟

أثار استهداف فندقي رامادا في الروشة وكونفورت في بعبدا مخاوف أمنية في القطاع الفندقي، خصوصا بعد تأكيد معلومات عن وجود إيرانيين بين المستهدفين في رامادا، دخلوا إلى الفندق قبل خمسة أيام من الاستهداف عبر حجوزات تمت باستخدام هويات تعود لمواطنين لبنانيين، وعملوا على تعطيل كاميرات المراقبة.



وفي ضوء هذه الحوادث، عقدت سلسلة اجتماعات بين رئيس شعبة أمن الفنادق في الأمن العام ونقيب أصحاب الفنادق وعدد من أصحاب الفنادق، إضافة إلى اجتماع آخر جمع رئيس مخابرات بيروت بنقيب أصحاب الفنادق، لبحث كيفية تعزيز الإجراءات الأمنية داخل الفنادق ومنع استخدام حجوزاتها لأغراض أمنية.



فكيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟