الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
0
o
الجنوب
9
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
11
o
متن
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سرّ وقدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
0
o
الجنوب
9
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
2026-03-10 | 10:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أفادت بلدية جونية في بيان "توضيحًا لما جرى بعد ظهر اليوم في محيط فندق Holiday Suites في جونيه، وما رافقه من قلق وذعر لدى بعض المواطنين، يهمّ بلدية جونيه أن توضح أنه تلقّى أحد العمال من الجنسية السورية العاملين بالقرب من الفندق اتصالًا هاتفيًا يفيد بضرورة إخلاء الموقع، مدّعيًا أن المبنى المجاور مستهدف وقد يتعرّض لضربة خلال عشر دقائق."
وقال البيان: "على إثر هذا الاتصال المجهول المصدر، ساد جو من القلق في المكان، وفور تبلغها الأمر، اتخذت بلدية جونيه إجراءات احترازية سريعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث تم تنفيذ طوق أمني احترازي وإخلاء فندق Holiday Suites والمنطقة المحيطة به ضمن نطاق يقارب 500 متر، وذلك حفاظًا على سلامة موظفي البلدية والمواطنين والنزلاء والعاملين. وفي الوقت نفسه، تواصلت البلدية مع الأجهزة الأمنية المختصة التي باشرت العمل للتحقق من صحة هذا الاتصال ومصدره وتحديد ما إذا كان إنذارًا كاذبًا أم لا."
وأكدت بلدية جونية للمواطنين أن "كل الإجراءات تُتخذ بأقصى درجات المسؤولية والحرص على السلامة العامة، وأن هذه التدابير تندرج في إطار الإجراءات الوقائية الضرورية التي تفرضها مثل هذه الحالات."
وفي هذا الإطار، ذكّرت البلدية بأنها "تحرص بشكل دائم على التأكد من هويات النزلاء والمقيمين ضمن نطاقها البلدي، وتطلب من جميع مالكي الشقق والمباني والمستودعات والوحدات العقارية عدم تأجير أو إشغال أي شقة أو غرفة أو مستودع أو أي مساحة كانت، سواء بصورة موقتة أو دائمة، قبل مراجعة البلدية والحصول على الموافقة المسبقة."
كما دعت جميع المواطنين إلى "البقاء على قدر عالٍ من اليقظة والانتباه والتنسيق معها في حال الاشتباه بأي أمر غير طبيعي، مؤكدة أنها على السمع والاستجابة لأي تواصل عبر الرقم: 09913000 – رقم داخلي 113."
ودعت البلدية جميع المواطنين أيضًا إلى "التحلي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدة أنها ستواكب المستجدات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتطلع الرأي العام على أي معلومات مؤكدة فور توفرها."
أخبار لبنان
أمن وقضاء
جونية
باشرت
بإجراءات
الشارع
المحيط
بفندق
هوليداي
اتصال
هاتفي
لعامل
التالي
جمعية تجار جونية وكسروان: للتنبه والتحقق من أي رواية تُنشر
الحجار تفقد غرفة عمليات الدفاع المدني في فرن الشباك واطلع على جهوزية العناصر في ظل الاعتداءات الإسرائيلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-06
اتصال هاتفيّ بين جنبلاط والشرع: للتنسيق والتفاعل بين الحكومتين
أخبار لبنان
2026-03-06
اتصال هاتفيّ بين جنبلاط والشرع: للتنسيق والتفاعل بين الحكومتين
0
آخر الأخبار
2026-03-04
أحد المواطنين نشر إشاعة خبر تلقي اتصال هاتفيّ تحذيريّ يُفيد بضرورة إخلاء المنازل في محيط مشروع ليمار في منطقة ساحل العلما (كسروان) والسلطات المختصة تلاحقه
آخر الأخبار
2026-03-04
أحد المواطنين نشر إشاعة خبر تلقي اتصال هاتفيّ تحذيريّ يُفيد بضرورة إخلاء المنازل في محيط مشروع ليمار في منطقة ساحل العلما (كسروان) والسلطات المختصة تلاحقه
0
آخر الأخبار
05:58
وزير الخارجية التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني: انتهاك المجال الجوي التركي أمر غير مقبول
آخر الأخبار
05:58
وزير الخارجية التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني: انتهاك المجال الجوي التركي أمر غير مقبول
0
آخر الأخبار
05:55
الكرملين بشأن مقترحات بوتين حول إيران خلال اتصال هاتفي مع ترامب: لن نكشف عن التفاصيل
آخر الأخبار
05:55
الكرملين بشأن مقترحات بوتين حول إيران خلال اتصال هاتفي مع ترامب: لن نكشف عن التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:45
الصليب الأحمر اللبناني استنكر ما تعرضت له طواقمه خلال الإستجابة الإنسانية
أمن وقضاء
15:45
الصليب الأحمر اللبناني استنكر ما تعرضت له طواقمه خلال الإستجابة الإنسانية
0
أمن وقضاء
14:48
الحرب الإسرائيلية في لبنان ستستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران
أمن وقضاء
14:48
الحرب الإسرائيلية في لبنان ستستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران
0
أمن وقضاء
13:09
غرفة إدارة الكوارث في عكار: 8101 نازح موزعين على 19 مركز ايواء في المحافظة
أمن وقضاء
13:09
غرفة إدارة الكوارث في عكار: 8101 نازح موزعين على 19 مركز ايواء في المحافظة
0
أمن وقضاء
12:39
خريش تسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من العراق عبر وزارة الصحة
أمن وقضاء
12:39
خريش تسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من العراق عبر وزارة الصحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:52
هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية وافقت على تقديم 40 مليون دولار مساعدات طارئة للبنان من خلال وحدة المساعدات الخارجية التابعة لها لتُصرف الأموال هذا الأسبوع
خبر عاجل
12:52
هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية وافقت على تقديم 40 مليون دولار مساعدات طارئة للبنان من خلال وحدة المساعدات الخارجية التابعة لها لتُصرف الأموال هذا الأسبوع
0
خبر عاجل
2026-03-02
الزميلة أمال شحادة: اسرائيل اعدت خططًا لتنفيذها في لبنان إذا ما صعّد "حزب الله" هجماته او تحرك ضد اسرائيل
خبر عاجل
2026-03-02
الزميلة أمال شحادة: اسرائيل اعدت خططًا لتنفيذها في لبنان إذا ما صعّد "حزب الله" هجماته او تحرك ضد اسرائيل
0
آخر الأخبار
16:09
مندوب إيران في الأمم المتحدة: أكثر من 1300 مدنيّ قتلوا نتيجة الهجمات الأميركية الإسرائيلية منذ بداية الحرب
آخر الأخبار
16:09
مندوب إيران في الأمم المتحدة: أكثر من 1300 مدنيّ قتلوا نتيجة الهجمات الأميركية الإسرائيلية منذ بداية الحرب
0
آخر الأخبار
05:14
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منزل في منطقة بين بلدتي كفرا وياطر
آخر الأخبار
05:14
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منزل في منطقة بين بلدتي كفرا وياطر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:10
السيارات تغمر شوارع بيروت
تقارير نشرة الاخبار
15:10
السيارات تغمر شوارع بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
٧٠٠ ألف نازح جراء الحرب… والجسر الإغاثيّ الجوّيّ الأوّل يصل إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:04
٧٠٠ ألف نازح جراء الحرب… والجسر الإغاثيّ الجوّيّ الأوّل يصل إلى لبنان
0
أخبار دولية
14:55
غارات جديدة على الجنوب وضاحية بيروت... هكذا يبدو المشهد
أخبار دولية
14:55
غارات جديدة على الجنوب وضاحية بيروت... هكذا يبدو المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
علما الشعب تودّع أهلها من دون أفق للعودة ورميش تحطاط من التهجير
تقارير نشرة الاخبار
14:52
علما الشعب تودّع أهلها من دون أفق للعودة ورميش تحطاط من التهجير
0
أمن وقضاء
14:48
الحرب الإسرائيلية في لبنان ستستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران
أمن وقضاء
14:48
الحرب الإسرائيلية في لبنان ستستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران
0
أخبار لبنان
14:46
خطّة تربوية لضمان حق التعلّم وتوزيع مساعدات نقدية للنازحين
أخبار لبنان
14:46
خطّة تربوية لضمان حق التعلّم وتوزيع مساعدات نقدية للنازحين
0
أخبار دولية
14:45
ترامب منفتح على الحوار مع إيران… فهل تتحرك واشنطن لاحتواء الحرب في لبنان؟
أخبار دولية
14:45
ترامب منفتح على الحوار مع إيران… فهل تتحرك واشنطن لاحتواء الحرب في لبنان؟
0
أخبار دولية
14:39
ترامب يحاول تهدئة أسواق النفط…ولكن
أخبار دولية
14:39
ترامب يحاول تهدئة أسواق النفط…ولكن
0
أخبار دولية
14:35
إسرائيل تكشف عن تعرض إحدى منشآتها لصاروخ دقيق أطلقه الحزب... هذه التفاصيل
أخبار دولية
14:35
إسرائيل تكشف عن تعرض إحدى منشآتها لصاروخ دقيق أطلقه الحزب... هذه التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
2
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
3
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
4
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
5
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
6
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
7
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
8
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More