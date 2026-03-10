الأخبار
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل

أمن وقضاء
2026-03-10 | 10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل

أفادت بلدية جونية في بيان "توضيحًا لما جرى بعد ظهر اليوم في محيط فندق Holiday Suites في جونيه، وما رافقه من قلق وذعر لدى بعض المواطنين، يهمّ بلدية جونيه أن توضح أنه تلقّى أحد العمال من الجنسية السورية العاملين بالقرب من الفندق اتصالًا هاتفيًا يفيد بضرورة إخلاء الموقع، مدّعيًا أن المبنى المجاور مستهدف وقد يتعرّض لضربة خلال عشر دقائق."

وقال البيان: "على إثر هذا الاتصال المجهول المصدر، ساد جو من القلق في المكان، وفور تبلغها الأمر، اتخذت بلدية جونيه إجراءات احترازية سريعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث تم تنفيذ طوق أمني احترازي وإخلاء فندق Holiday Suites والمنطقة المحيطة به ضمن نطاق يقارب 500 متر، وذلك حفاظًا على سلامة موظفي البلدية والمواطنين والنزلاء والعاملين. وفي الوقت نفسه، تواصلت البلدية مع الأجهزة الأمنية المختصة التي باشرت العمل للتحقق من صحة هذا الاتصال ومصدره وتحديد ما إذا كان إنذارًا كاذبًا أم لا."

وأكدت بلدية جونية للمواطنين أن "كل الإجراءات تُتخذ بأقصى درجات المسؤولية والحرص على السلامة العامة، وأن هذه التدابير تندرج في إطار الإجراءات الوقائية الضرورية التي تفرضها مثل هذه الحالات."

وفي هذا الإطار، ذكّرت البلدية بأنها "تحرص بشكل دائم على التأكد من هويات النزلاء والمقيمين ضمن نطاقها البلدي، وتطلب من جميع مالكي الشقق والمباني والمستودعات والوحدات العقارية عدم تأجير أو إشغال أي شقة أو غرفة أو مستودع أو أي مساحة كانت، سواء بصورة موقتة أو دائمة، قبل مراجعة البلدية والحصول على الموافقة المسبقة."

كما دعت جميع المواطنين إلى "البقاء على قدر عالٍ من اليقظة والانتباه والتنسيق معها في حال الاشتباه بأي أمر غير طبيعي، مؤكدة أنها على السمع والاستجابة لأي تواصل عبر الرقم: 09913000 – رقم داخلي 113."

ودعت البلدية جميع المواطنين أيضًا إلى "التحلي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدة أنها ستواكب المستجدات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتطلع الرأي العام على أي معلومات مؤكدة فور توفرها."

أخبار لبنان

أمن وقضاء

جونية

باشرت

بإجراءات

الشارع

المحيط

بفندق

هوليداي

اتصال

هاتفي

لعامل

