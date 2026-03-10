جمعية تجار جونية وكسروان: للتنبه والتحقق من أي رواية تُنشر

أصدرت جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح بيانًا طلبت فيه من المواطنين ووسائل الإعلام "التنبه والتحقق من أي رواية تُنشر، خصوصًا أن الكثير من الأضاليل والشائعات تُرمى بهدف إثارة البلبلة."



وتمنت الجمعية على "الأجهزة الأمنية تتبع الاتصالات التي تبث المخاوف في صفوف المواطنين من خلال الاتصال بالفنادق أو ما شابه."