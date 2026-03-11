وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار

أعلنت قيادة الجيش أن وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في منطقة عائشة بكار - بيروت، بعدما تعرَّضه لغارة في سياق الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وسيصار إلى معالجة القنبلة في موقع آمن.