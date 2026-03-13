مجزرة في الفوار... استشهاد 8 أشخاص وجرح 9 آخرين

صيدا لم تسلم من الاعتدات الاسرائيلية، حيث نفذ الاحتلال مجزرة في محلة الفوار، أدت إلى استشهاد 8 أشخاص وجرح 9 آخرين، حسب وزارة الصحة.