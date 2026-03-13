في البقاع الأوسط... إستهداف منزل في بر الياس

الاعتداءات طالت البقاع الأوسط، حيث استهدف منزل في بر الياس يعود للمسؤول في الجماعة الإسلامية يوسف الداهوك، الذي أصيب بجروح خطيرة فيما استشهد اثنان من أبنائه وجُرح آخرون.