مراسم جنازة ثلاثة شبان في بلدة عين إبل بمشاركة جمع من أبناء البلدة

تُفام مراسم جنازة ثلاثة شبان في بلدة عين إبل الذين استشهدوا عصر الخميس إثر استهدافهم بطائرة مسيّرة أثناء وجودهم على سطح أحد المباني في البلدة.



والشباب هم جورج خريش، إيلي عطالله دحروج، وشادي عمار.



ويشارك في المراسم جمع من أبناء البلدة ممّن لا يزالون مقيمين فيها.